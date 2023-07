Bayern-Basketballer starten in Euroleague gegen Alba Berlin

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern erwartet zum Start in die Euroleague ein deutsches Duell mit Alba Berlin. Die Münchner Mannschaft von Trainer Pablo Laso empfängt den Hauptstadt-Club am 5. Oktober zu Hause im BMW Park, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Anschließend geht es für den deutschen Pokalsieger von der Isar auswärts weiter beim griechischen Titelanwärter Panathinaikos Athen, in Vitoria sowie beim Mitfavoriten FC Barcelona. In der zurückliegenden Spielzeit hatten die Bayern die Playoffs in der europäischen Basketball-Königsklasse klar verpasst.

Zylan Cheatham wird dann nicht mehr für die Münchner spielen. Der 27 Jahre alte Forward verlässt die Bayern nach 25 Spielen und wechselt nach Neuseeland, wie der Verein am Dienstag mitteilte.