Bayern-Basketballer verabschieden Center Gillespie

Die Macher des Films «Girl You Know It's True» haben Chancen auf den Bayerischen Filmpreis. Der Streifen über Aufstieg und Fall des Pop-Duos Milli Vanilli sei in der Kategorie «Bester Film» nominiert, teilte die Staatskanzlei am Montag in München mit.