Bayern-Basketballer vor zwei wegweisenden Spielen

München (dpa/lby) - Bayern Münchens Kapitän Vladimir Lucic sieht die Spiele gegen Alba Berlin in der Basketball-Euroleague und gegen Bundesliga-Spitzenreiter Chemnitz als wegweisend an. «Für uns sind die kommenden Spiele, vor allem die nächsten beiden, meiner Meinung nach vielleicht entscheidend für den Rest der Saison», sagte der 34 Jahre alte Flügelspieler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in München.

Am Donnerstag geht es für die Münchner zum Euroleague-Derby in die Hauptstadt (20.00 Uhr/Magentasport). Beide Teams finden sich im höchsten europäischen Wettbewerb nach 21 Spielen im letzten Drittel der Tabelle wieder. Während der FC Bayern auf Platz 14 steht, belegt Alba Berlin den vorletzten Platz.

Es seien besondere und wichtige Spiele, betonte auch Bayern-Trainer Pablo Laso bei der Pressekonferenz. «Nach den letzten Niederlagen zu Beginn des Jahres müssen wir irgendwie wieder etwas mehr in die Erfolgsspur kommen», forderte er. Es sei wichtig, das Selbstvertrauen gegen Alba Berlin wiederzuerlangen. Auch weil es danach gegen das Chemnitzer Team gehe, das in der ersten Hälfte der Saison alle überrascht habe und mit viel Stabilität überzeuge, betonte Laso.

Nur drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Berlin geht es für die Münchner am Sonntag zu den Niners Chemnitz. Das Team aus Sachsen führt die Tabelle der Basketball-Bundesliga unerwartet an - direkt verfolgt von den Basketballern des FC Bayern. Nach 16 Spielen mussten sich die Chemnitzer nur zweimal geschlagen geben. Die Münchner haben von 14 Spielen auch nur drei verloren.