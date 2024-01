Bayern-Frauen gegen Paris unter Siegzwang

München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München hoffen auf einen Sieg gegen Paris Saint-Germain, um doch noch ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Das Team von Trainer Alexander Straus braucht am letzten Vorrundenspieltag an diesem Dienstag (21.00/DAZN) auf dem Bayern-Campus unbedingt drei Punkte. Der deutsche Meister ist in der Gruppe C mit sechs Zählern nur Dritter hinter Paris (neun) und Ajax Amsterdam (sieben). Das Hinspiel bei den Französinnen hatte München mit 1:0 gewonnen.

Bei einem Ausscheiden der Bayern-Frauen wäre erstmals seit die Champions League 2009 den UEFA-Pokal abgelöst hat kein deutsches Team im Viertelfinale mehr dabei. Eintracht Frankfurt hat vor dem letzten Gruppenspiel keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Der VfL Wolfsburg, im vergangenen Jahr noch im Finale dem FC Barcelona unterlegen, hatte die Gruppenphase verpasst. Die Bayern-Frauen haben noch nie den Titel in der Königsklasse gewonnen.