Bayern-Fußballerinnen in der Königsklasse in Rom unter Druck

München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München können sich bei der AS Rom keinen weiteren Ausrutscher in der Champions League erlauben. Der deutsche Meister liegt vor seinem fünften Gruppenspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen die Italienerinnen in der Tabelle mit fünf Punkten nur auf dem dritten Platz. Ajax Amsterdam führt mit sieben Zählern vor Paris St. Germain (6). Nur die zwei besten Teams ziehen ins Viertelfinale ein. Die Münchnerinnen empfangen in ihrem Gruppenfinale am 30. Januar die Pariserinnen.

Die Bayern-Frauen um Trainer Alexander Straus hatten vor der Winterpause mit 0:1 bei Ajax verloren und dabei ihre wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage kassiert. Da das für vergangenen Sonntag angesetzte Pokalspiel gegen Kickers Offenbach witterungsbedingt verlegt wurde, ist es das erste Spiel der Münchnerinnen nach der Winterpause. Die AS Rom hat hingegen schon vier Spiele im neuen Jahr bestritten. Das sei zwar ein Nachteil, sagte Bayern-Trainer Straus, das Team müsse sich jetzt aber der Realität stellen.