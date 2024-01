Bayern lassen Bayer durch 0:1 gegen Bremen davonziehen

München (dpa) - Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an Tabellenführer Bayer Leverkusen verloren. Einen Tag nach dem Last-Minute-Sieg des Spitzenreiters unterlagen die Münchner dem SV Werder Bremen nach einem erstaunlich matten Auftritt mit 0:1 (0:0). Der starke Mitchell Weiser traf in der 59. Minute nach einer brillanten Einzelleistung. Nationaltorhüter Manuel Neuer war ohne jede Abwehrchance.

Vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Union Berlin wuchs der Rückstand der Bayern auf die noch ungeschlagenen Leverkusener zum Rückrundenstart auf sieben Punkte an. Das ist angesichts der Konstanz des Spitzenreiters ein Alarmsignal für die Bayern und ihren Coach Thomas Tuchel.