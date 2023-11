Bayern mit Müller gegen Heidenheim, FCA erwartet Hoffenheim

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München strebt am Samstag (15.30 Uhr) nach der Machtdemonstration in Dortmund den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Gegner ist Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Das sei ein Spiel unter neuen Vorzeichen, in dem man klarer Favorit sei, sagte Trainer Thomas Tuchel wenige Tage nach dem Gruppensieg in der Champions League. Außer den verletzten Matthijs de Ligt und Jamal Musiala fehlt auch der gesperrte Joshua Kimmich. Zurück in die Startelf dürfte Thomas Müller kehren.

Der FC Bayern und Heidenheim trafen bisher einmal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Münchner gewannen im April 2019 ein packendes Pokal-Viertelfinale gegen den damaligen Zweitligisten mit 5:4.

Nach sieben Punkten in drei Spielen unter dem neuen Trainer Jess Thorup möchte der FC Augsburg seine Fans im Heimspiel erfreuen. Gegner ist am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Man dürfe sich jetzt nicht zurücklehnen, mahnte der dänische Coach. Es sei immer noch viel Arbeit zu tun.