München (dpa/lby) - Der Freistaat treibt die Vorbereitung des Gesundheitssystems auf mögliche Krisenlagen voran. «Die Corona-Pandemie war nur ein Beispiel für mögliche Krisen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass auch Klimaextreme sowie Cyberangriffe und Drohnenüberflüge die kritische Infrastruktur Deutschlands bedrohen», erläuterte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) in München. «Deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiter für den Ernstfall wappnen.»

Gerlach zog nach einer Sitzung des im Sommer 2025 geschaffenen Expertenrats zur Gesundheitssicherheit eine Bilanz. So wurden bislang neun Krisenübungen in Krankenhäusern durchgeführt, für das nächste Quartal sind vier weitere geplant. An den Übungen waren neben dem öffentlichen Gesundheitsdienst auch Hilfsorganisationen, Feuerwehren und die Polizei beteiligt.

Konkrete Szenarien von Trinkwasserproblemen bis Stromausfall

«Konkret wurde zum Beispiel der Umgang mit biologischen Sonderlagen, Trinkwasser-Verunreinigungen und längerfristigen Ausfällen von Versorgungsinfrastruktur erprobt», schilderte Gerlach. Ein anderes Planspiel befasste sich mit der Medikamentenversorgung bei einem längeren Stromausfall.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte: «Im Ernstfall müssen wir die ambulante Versorgung sicherstellen und zugleich die Kliniken vor Überlastung schützen.» Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat deshalb für die ambulante Versorgung ein Konzept entwickelt, das unter anderem Ankerpraxen, Akut-Anlaufstellen und mobile Angebote vorsieht. Es soll in einem Ballungsgebiet und in einem ländlichen Raum erprobt werden.

Forderungen an die Bundesregierung

Auch für Pflegeeinrichtungen wurde ein Handlungsleitfaden zum Krisen- und Notfallmanagement erarbeitet. Ärztinnen und Ärzte sollen zudem ab 2027 in der Behandlung von Schuss- und Explosionsverletzungen etwa nach Terror-Anschlägen geschult werden.

Gerlach forderte die Bundesregierung zugleich auf, das geplante Gesundheitssicherstellungsgesetz schneller voranzubringen. Wichtige gesetzliche Grundlagen und finanzielle Unterstützung des Bundes fehlten bislang. Bundeseinheitliche Regeln seien unter anderem für die Arzneimittelbevorratung und die Patientensteuerung notwendig. Zudem müssten die Pharmastandorte in Deutschland und der EU gestärkt werden.