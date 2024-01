Bayern-Star Coman voller Tatendrang: «Immer hungrig bleiben»

München (dpa/lby) - Nach seiner auskurierten Wadenverletzung will Bayern Münchens Offensivstar Kingsley Coman (27) wieder voll angreifen. «Mir geht es sehr gut, ich bin gut drauf. Ich bin am 28. Dezember wieder nach München gekommen, um mich mit individuellen Einheiten auf den Trainingsstart vorzubereiten. Jetzt bin ich wieder komplett bei der Mannschaft und fühle mich gut», sagte der französische Nationalspieler in einem am Freitag auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters veröffentlichten Interview.

Die letzten beiden Bundesliga-Partien vor der Winterpause hatte Coman wegen eines beim 1:0 in der Champions League gegen Manchester United erlittenen Muskelfaserrisses in der rechten Wade verpasst. Im Gruppenfinale hatte er noch das Siegtor erzielt.

Nach einer kleinen Auszeit mit der Familie in Österreich ist Coman voller Tatendrang für die Restsaison. «Wir haben eine gute Power. Jetzt haben wir das erste Testspiel und dann nochmal eine Woche Training. Ich bin sicher, dass wir zum Start bereit sein werden», verkündete Coman vor dem Testspiel am Samstag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Basel. «Es geht darum, dass wir uns optimal auf das erste Ligaspiel vorbereiten und in unsere Abläufe kommen, damit wir an die Siege vor der Winterpause anknüpfen können.»

Am 12. Januar setzen die Bayern die Bundesliga-Saison und gleichzeitig ihre Jagd auf den ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen mit dem letzten Hinrundenspiel zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim fort. Bei einem Spiel weniger hat das Team von Trainer Thomas Tuchel vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

«In der Bundesliga sind wir noch ein paar Punkte hinter Leverkusen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann brauchen wir nicht auf die anderen Teams zu schauen», sagte Coman, der selber «immer hungrig bleiben und positiv sein» will.ü