Bayern zahlte weniger in Finanzausgleich

Glatteisgefahr in Bayern: Vor allem am Mittwoch ist in weiten Teilen Bayerns Vorsicht geboten. An mehreren Schulen soll der Unterricht ausfallen. Bei Unfällen wegen des Winterwetters wurden schon zum Wochenanfang mehrere Menschen verletzt.