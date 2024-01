Bayerns Basketballer rücken in Bundesliga an Chemnitz heran

München/Würzburg (dpa) - Der FC Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga das Team der Stunde und ist inzwischen seit neun Spielen ohne Niederlage. Das Team von Trainer Pablo Laso gewann am Sonntag gegen Abstiegskandidat Hakro Merlins Crailsheim klar mit 98:81 (52:38). Carsen Edwards (23 Punkte) und Vladimir Lucic (13) waren die besten Spieler bei dem Erfolg, der höchstens im ersten Viertel kurzzeitig in Gefahr geriet.

Mit nun 13 Siegen und drei Niederlagen rücken die Münchner auch an Tabellenführer Niners Chemnitz heran, der auf 15 Siege bei ebenfalls drei Niederlagen kommt. In der Vorwoche hatte Bayern auch das Topspiel bei den Sachsen für sich entschieden.

Im Spitzenspiel an diesem Wochenende behielten die Würzburg Baskets gegen den früheren Serienmeister Alba Berlin die Oberhand. Würzburg gewann vor eigenem Publikum knapp mit 76:75 (37:39) und zog damit in der Tabelle an den Hauptstädtern vorbei. Zachary Seljaas wurde mit sieben verwandelten Dreipunktewürfen und 21 Punkten zum entscheidenden Faktor der Franken. Darius Perry verwandelte wenige Sekunden vor Ende die Freiwürfe zum Sieg.