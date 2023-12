Bayerns Lehramtsstudierende kritisieren eigene Ausbildung

Weniger Regionalzüge wegen Schäden nach Wintereinbruch Gefällt mir Merken Teilen

Nach dem heftigen Wintereinbruch mussten Bahnreisende in Bayern tagelang mit Ausfällen und Verspätungen klarkommen. Jetzt kündigt die Bahn an: In manchen Regionen werden die Folgen noch über Wochen zu spüren sein.