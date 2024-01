Bayerns Sportverband: Ausnahmeerscheinung Beckenbauer

München (dpa/lby) - Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) hat seine Anteilnahme am Tod von Franz Beckenbauer ausgedrückt. «Der Bayerische Sport ist in tiefer Trauer und in ehrlichem Gedenken an diese sportliche Ausnahmeerscheinung», hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Verbandspräsident Jörg Ammon betonte Beckenbauers Vorbildfunktion für junge Sportlerinnen und Sportler. «Sein Tod ist nicht nur ein Verlust im und für den Bayerischen Sport. Das Ableben Franz Beckenbauers ist ein Verlust für ganz Deutschland und insbesondere für die gesamte Fußballwelt», sagte Ammon. Präsidiumsmitglied Robert Schraudner wies zudem auf Beckenbauers Anfänge im Münchner Stadtteil Giesing, sowie den Beginn seiner Karriere beim FC Bayern hin. «Wir werden ihn sehr vermissen», fügte er hinzu.