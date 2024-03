Bayerns Wirtschaft will Windkraft - Studie zeigt Probleme

München (dpa/lby) - Bayerns Unternehmen sehen beim Ausbau der Windenergie im Freistaat nach wie vor einen enormen Handlungsbedarf. «Rein rechnerisch müssen wir pro Woche mindestens zwei große Windkraftanlagen in Betrieb nehmen, um unsere klima- und energiepolitischen Ziele zu erreichen», sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) am Donnerstag in München. Es müsse «beim Wind das große Rad» gedreht werden.

Brossardt erinnerte daran, dass es 2023 nur sieben neue Windräder in Bayern gewesen seien. «Die Energiewende braucht mehr Tempo.» Den Willensbekundungen müssten endlich Taten folgen, sowohl seitens der Regierenden als auch der Opposition. «Mit Blick auf die installierte Leistung müssen wir zwanzig mal schneller Windenergie zubauen als es bislang der Fall ist.» Für Unternehmen und den Erhalt der Arbeitsplätze sei die Verfügbarkeit von grünem Strom ein entscheidender Faktor.

Brossardt verwies bei seinem Fazit auf das zwölfte Monitoring der Energiewende, welches am Donnerstag in München vorgestellt wurde. Die Studie im Auftrag der vbw hatte die Prognos AG erstellt. Das Fazit der Untersuchung fällt auf Bundes- wie auf Landesebene ernüchternd aus. So seien etwa die Energiepreise im Untersuchungsjahr 2022 noch höher gewesen als bei der Untersuchung 2021. «Unsere Monitoring-Ampel steht hier auf Rot, tatsächlich müsste sie dunkelrot leuchten», sagte Brossardt.

Zumindest auf dem Papier sei Bayern inzwischen immerhin bei der Wasserstoffversorgung besser angebunden, betonte die Physikerin Almut Kirchner von der Prognos AG. Mit Blick auf den von der Staatsregierung forcierten Ausbau der Sonnenenergie attestierte sie, dass auch hier mehr Windkraft notwendig sei, da die Sonne nicht das ganze Jahr über rund um die Uhr Energie liefere. Bei der angestrebten Klimaneutralität sei der Bund weitgehend auf dem geplanten Pfad der Einsparungen von Treibhausgasen, in Bayern liege man weiter deutlich über dem noch ambitionierteren Ziel, «welches noch nie erreicht wurde».