BBV: 10.000 bei Kundgebung - Grünen-Politiker ausgebuht

München (dpa) - An der zentralen Münchner Kundgebung gegen die Agrarkürzungen der Berliner Ampel-Koalition haben nach Angaben des Bayerischen Bauernverbands (BBV) 10.000 Menschen teilgenommen. 7000 Schlepper seien in der Anfahrt auf die Landeshauptstadt, sagte BBV-Präsident Günther Felßner in seiner Rede.

«Die Ampel hat Flasche leer, die hat fertig», sagte Felßner. Der BBV-Chef betonte angesichts der aufgeheizten Stimmung in der Bauernschaft die Dialogbereitschaft des Verbands und distanzierte sich von Extremisten jeglicher Couleur.

Als einziger Politiker war der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär als Gastredner auf der Kundgebung geladen. Bär wurde jedoch lautstark ausgebuht und von Teilen der Menge mit «Hau Ab»-Sprechchören zum Aufhören aufgefordert. Im Publikum nahmen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, mehrere weitere CSU-Politikerinnen und -politiker sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) teil.