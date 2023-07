Beifahrerin stirbt bei Auffahrunfall an Stauende

Unterföhring (dpa/lby) - Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der A99 in Oberbayern ums Leben gekommen. Ein 84 Jahre alter Autofahrer habe zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Anschlussstelle Aschheim ein Stauende zu spät bemerkt und sei gegen das Auto eines 57-Jährigen geprallt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Beide Autos seien anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass sie nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Alle Insassen des anderen Wagens seien unverletzt geblieben. Während der Landung und des Starts des Hubschraubers wurde die Autobahn den Angaben nach kurzzeitig voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Neuherberg.