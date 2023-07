Beispielloser Sprit-Diebstahl: Millionen Liter abgezapft

Nürnberg (dpa) - Der ehemalige Betriebsleiter eines Tanklagers in Fürth hat am Dienstag im Prozess am Landgericht Nürnberg-Fürth einen Benzin-Diebstahl in beispielloser Dimension zugegeben. Gemeinsam mit Komplizen soll der Mann aus dem Lager in Fürth über Jahre Millionen von Litern Kraftstoff abgezapft haben. Zwei weitere Angeklagte - der Betreiber einer Tankstelle und sein Angestellter - schwiegen vor Gericht.

Konkret geht es für den Zeitraum zwischen 2001 und 2013 um 7,6 Millionen Liter Kraftstoff. Davon könnten jedoch allein zwischen 2001 und 2008 etwa 6,3 Millionen Liter abgezapft worden sein - dieser Zeitraum ist verjährt, auch wenn die Staatsanwaltschaft den Ausgleich des entstandenen Schadens betreibt. Anklage wegen Bandendiebstahls erhoben wurde für etwa 1,3 Millionen Liter und einen Schaden in Höhe von 1,4 Millionen Euro im Zeitraum zwischen 2009 und 2013.

Zwei der Angeklagten sollen in 39 Fällen, der dritte in 35 Fällen jeweils 35.000 Liter fassende Tankzüge meist nachts befüllt und weggefahren haben. Der Betriebsleiter habe zunächst 4000 Euro, später 5000 Euro pro Fuhre erhalten. Bei der Befüllung wurde das Fahrzeug nicht an die übliche Gaspendelanlage angeschlossen, um nicht entdeckt zu werden. Damit nahmen die Angeklagten laut Anklage inkauf, dass giftige Gase austraten.

Der das Benzin abnehmende Betreiber einer Kartentankstelle und eines Brennstoffhandels in Butzbach nördlich von Frankfurt am Main habe zur Vertuschung der Treibstoffdiebstähle eine offiziele Kundenbeziehung zu dem Fürther Tanklager aufgenommen, bezog darüber aber nur Heizöl. Dies war nach Darstellung der Staatsanwaltschaft betriebswirtschaftlich sinnlos, weil er das Heizöl günstiger und unkomplizierter in der Nähe seines Firmensitzes hätte beziehen können.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat für den Prozess insgesamt sieben Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil wird am 11. August erwartet.