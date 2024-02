Bergretter bringen erschöpften Bergsteiger in Sicherheit

Bad Reichenhall (dpa/lby) - In der Nähe von Bad Reichenhall haben Bergretter mithilfe von Hubschraubern in der Nacht zum Samstag einem 37 Jahre alten Mann das Leben gerettet. Der Bergsteiger war beim Abstieg vom Reichenhaller Haus über einen alpinen Steig in Not geraten, weil er immer wieder in tiefe Altschneefelder geriet und außerdem Probleme mit seinem Knie bekommen hatte, wie das bayerische Rote Kreuz am Samstag mitteilte.

Über sein Mobiltelefon habe er seine Ehefrau informiert, die ihrerseits die Bergrettung um Hilfe bat. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnte der Mann bei einsetzender Dunkelheit geortet werden. Helfer stiegen zu Fuß auf, um ihn aus dem absturzgefährdeten Gelände in Sicherheit zu bringen.

Da nach Rotkreuz-Angaben alle bayerischen Polizeihubschrauber bei der Münchner Sicherheitskonferenz gebunden waren, nahm schließlich ein Hubschrauber aus Kärnten den Mann mit der Seilwinde auf und brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Tal.