Bericht: FC Bayern gibt Angebot für Ex-Leipziger Mukiele ab

München (dpa) - Der FC Bayern verstärkt Medienberichten zufolge die Bemühungen für einen Transfer des ehemaligen Leipziger Bundesligaprofis Nordi Mukiele. Wie das Portal «Sportbuzzer» am Sonntag berichtet, habe der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits ein Angebot beim französischen Champion Paris Saint-Germain für den 26-Jährigen hinterlegt. Laut des Berichts bieten die Münchner eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro für den vielseitig einsetzbaren Verteidiger. Auch der TV-Sender Sky sowie die französische «L'Équipe» vermeldeten zuvor bereits das Bayern-Interesse an Mukiele.

RMC Sport schrieb derweil, dass auch der italienische Spitzenclub Juventus Turin mitbietet. Da Paris zu Beginn des Jahres allerdings einige Nationalspieler zum Afrika-Cup ziehen lassen muss, könnte Mukiele womöglich auch noch eine Chance beim Hauptstadtclub bekommen. Mukiele war im Sommer 2022 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig in sein Heimatland zurückgekehrt. Sein Vertrag bei Serienmeister PSG läuft noch bis 2027.

Die Bayern kommentieren Transfer-Spekulationen derzeit nicht konkret. «Dass wir mit einigen Spielern im Austausch sind und einige Gespräche führen, ist Fakt», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ganz allgemein.