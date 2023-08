Berichte: Kane mit Verspätung auf dem Weg nach München

München (dpa) - Bayern Münchens Wunschstürmer Harry Kane (30) ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitagabend in Richtung München geflogen. Nach dem Wirbel um seinen verzögerten Abflug zum geplanten Medizincheck beim deutschen Fußball-Rekordmeister soll sich der englische Auswahlkapitän am späten Nachmittag auf den Weg zum Londoner Flughafen Stansted gemacht haben. Von dort ging es demnach in einer Privatmaschine weiter. Auf dem Weg Richtung Flughafen soll Kane im Verkehr festgesteckt haben.

Nach der Ankunft soll Kane dann den Medizincheck in München absolvieren. Bei einem erfolgreichen Ablauf der mehrstündigen Untersuchungen könnte der zwischen dem FC Bayern und dem Mittelstürmer ausgehandelte Vierjahresvertrag noch am Freitag unterzeichnet werden.

Zuvor hatte sich die für Freitagvormittag erwartete Ankunft Kanes in München schon um mehrere Stunden verzögert. Grund war laut Medien, dass die Spurs bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer nochmals nachverhandeln wollten.