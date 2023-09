17.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole in die Luft

Ein betrunkener Mann hat in Nürnberg 18 Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hörte ein Zeuge am späten Samstagabend Schussgeräusche und verständigte die Polizei.