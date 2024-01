Betrunkener wehrt sich gegen Beamte und wird ohnmächtig

Balzhausen (dpa/lby) - Auf einer Karnevalsfeier in Schwaben hat sich ein betrunkener Mann gegen Beamte gewehrt und dabei das Bewusstsein verloren. Bei der Veranstaltung am Sonntag in Balzhausen (Landkreis Günzburg) kam es nach Angaben der Polizei vom Montag zu einem Streit zwischen dem 38 Jahre alten Mann und einem anderem Gast, den ein Polizeibeamter zu schlichten versuchte. Der 38-Jährige musste der Mitteilung zufolge durch zwei Streifen zu Boden gebracht werden. Weil er dabei ohnmächtig wurde, musste er reanimiert werden und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Er erlitt keine Verletzungen.

Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,8 Promille an. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Inwiefern die Beamten verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.