Mitterteich (dpa/lby) - Ein Bewohner einer brennenden Wohnung in Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) ist unmittelbar nach Brandausbruch aus dem Haus gerannt und sitzt nun in Haft. Gegen den 33-Jährigen habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen, teilte die Polizei mit. Zudem stehe der Mann im Verdacht, mit dem Ausbruch des Feuers in Zusammenhang zu stehen.

Demnach brach das Feuer in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aus. Die Einsatzkräfte nahmen den geflohenen 33-Jährigen nach einer kurzen Fahndung in der näheren Umgebung fest, hieß es. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe sei derzeit unbekannt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.