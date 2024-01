Biathletin Weidel beendet Saison vorzeitig

22-Jähriger verfolgt Mann mit Softairpistole im Hosenbund Gefällt mir Merken Teilen

Ein 25-Jähriger ist mit einer Softairpistole offen im Hosenbund in Nürnberg unterwegs gewesen. Ein 22-Jähriger bemerkte dies in einer Straßenbahn, alarmierte die Beamten und verfolgte den Mann unauffällig bis zum Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.