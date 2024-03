«Bild»: Ex-Weltmeister Brehme in München beigesetzt

München (dpa) - Der verstorbene Fußball-Weltmeister Andreas Brehme ist laut eines Medienberichts am Dienstagmittag in München beigesetzt worden. Wie die «Bild» schrieb, kamen zu der Trauerfeier viele prominente Weggefährten des ehemaligen Profis, wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann oder Uli Hoeneß. Brehmes Ex-Clubs FC Bayern München und Inter Mailand sollen mit je einer Delegation vor Ort gewesen sein.

Brehme war am 20. Februar im Alter von 63 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Der größte Erfolg seiner Karriere war der Gewinn der WM 1990 in Italien, wo er im Finale gegen Argentinien den Siegtreffer per Elfmeter erzielt hatte.