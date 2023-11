Bitte «nicht übel nehmen»: Tuchel tauscht nicht

Vollsperrung auf A8 nach LKW-Unfall Gefällt mir Merken Teilen

Ein Unfall eines Lkw auf der Autobahn 8 in Richtung München hat eine Vollsperrung ausgelöst. Nach Polizeiangaben war ein Lastwagen am frühen Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg ins Schlingern geraten, prallte in die Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.