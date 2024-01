Blumenverkäuferin getötet: Prozess gegen 18-Jährigen beginnt

5000 Verwaltungsstellen streichen, Lehrer-Teilzeit eindämmen Gefällt mir Merken Teilen

Die fetten Jahre mit sprudelnden Steuereinnahmen sind auch in Bayern vorbei. Als Konsequenz kündigt Markus Söder einen teilweisen Stellenabbau an. Den Lehrermangel will er nun anderweitig bekämpfen.