Bochum hofft auf Coup gegen wankende Bayern: «Mutig spielen»

Bochum (dpa) - Die derzeitige Formkrise des FC Bayern macht die Aufgabe für den VfL Bochum im Duell mit den Münchnern nach Einschätzung von Trainer Thomas Letsch nicht einfacher. «Sie sind der große Favorit. Für uns ist es kein Thema, ob der FC Bayern aktuell vielleicht etwas verwundbarer ist als sonst», sagte der Fußball-Lehrer des Revierclubs vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Dennoch sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos: «Wir glauben an uns, wir sind überzeugt von uns. An einem guten Tag können wir jede Mannschaft ärgern. Dafür müssen wir aber von Beginn an präsent sein, aggressiv und mutig spielen.»

Nach zuletzt zwei Niederlagen bei Bayer Leverkusen (0:3) und bei Lazio Rom (0:1) stehen die Gäste mächtig unter Druck. Ihre jüngste Bilanz gegen Bochum mit drei Siegen in Serie und einer Tordifferenz von 17:0 lässt jedoch auf einen Befreiungsschlag hoffen. Im Vergleich zum 0:7 Ende September in München hat Letsch bei seinem Team aber Fortschritte ausgemacht: «Wir haben uns nach der klaren Niederlage im Hinspiel stabilisiert. In dieser Phase damals gab es sehr viele Gegentore.»

Der Außenseiter aus Bochum setzt auf seine Heimstärke: 15 seiner 22 Punkte verbuchte der Tabellen-14. vor eigenem Publikum. Nur eine der zehn Partien ging verloren. Zudem erinnerte Letsch an den 4:2-Coup im Februar 2022 in Bochum gegen die Münchner: «Ich habe natürlich Teile des Sieges von vor zwei Jahren gesehen. Das war ein toller Auftritt. Die Jungs, die dabei waren, haben es nicht vergessen.» Verzichten muss der Coach auf den gesperrten Mittelfeldspieler Matus Bero und den verletzten Ersatzkeeper Niclas Thiede.