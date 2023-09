27.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Brand an der Markuskirche in Regensburg

Ein Brand an der Markuskirche in Regensburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Isolierung der Fassade sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit.