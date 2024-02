Brand in Asylunterkunft: Ein Toter und drei Verletze

Nördlingen (dpa/lby) - Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries ist ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen erlitten bei dem Feuer am Sonntag leichte bis schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Demnach war die Ursache des Brandes noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Unterkunft sei nicht mehr bewohnbar, sagte der Polizeisprecher. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagabend an.

Die rund fünfzig Bewohner wurden vorerst in einer Halle untergebracht. Das Landratsamt wollte sich noch am Abend um eine Unterkunft kümmern. Der Schaden sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt.