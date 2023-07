Brand in Kindergarten: Zwei Jugendliche verdächtigt

Günzburg (dpa) - Nach dem Brand eines Kindergartens in Schwaben am Wochenende hat die Polizei zwei Jugendliche als Verdächtige ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steht das Duo im Alter von 14 und 15 Jahren im Verdacht, den Brand in dem Kindergarten in Günzburg verursacht zu haben. Ihnen wird den Polizeiangaben zufolge «zumindest fahrlässige Brandlegung zur Last gelegt».

Beamten durchsuchten am Donnerstagmorgen die Wohnungen der beiden Verdächtigen und befragten sie. Danach konnten die 14 und 15 Jahre alten Jungen wieder gehen. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht auf Samstag hatte es in einem Günzburger Kindergarten gebrannt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe, das Gebäude ist stark beschädigt. Für die Kinder wurde ein Ausweichquartier gefunden.