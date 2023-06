Brand in Metallfabrik richtet großen Schaden an

Obernzell (dpa/lby) - Eine brennende Maschine in einem Metall verarbeitenden Betrieb im niederbayerischen Landkreis Passau hat in der Nacht zu Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, werde aber auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Eine Trommelmaschine stand demnach bei der Firma in Obernzell in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen, waren aber bis in die frühen Morgenstunden mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die angrenzende Bundesstraße 388 war wegen des Feuerwehreinsatzes zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.

Ein technischer Defekt könne als Brandursache derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es.