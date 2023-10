Brand in Öl-Raffinerie: Arbeiter schwer verletzt

Neustadt/Donau (dpa/lby) - In der Destillieranlage einer Öl-Raffinerie bei Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Das teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Ein 56 Jahre alter Beschäftigter der Raffinerie habe allerdings schwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten konnten nach Angaben der Polizei noch am Nachmittag beendet werden. Die Sperrung der Anlage sei wieder aufgehoben worden. Zur Ursache für den Brand machte die Polizei zunächst keine Angaben.