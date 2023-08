Brand in Wertstoffhof: Hunderttausende Euro Schaden

Rosenheim (dpa/lby) - Bei einem Brand auf dem Wertstoffhof in Rosenheim ist am Freitag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand am Nachmittag nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht. Er war nach ersten Erkenntnissen an einem Sperrmüllhaufen ausgebrochen. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie es hieß.

Wegen der starken Brand- und Rauchentwicklung waren rund 120 Kräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Die Anwohner wurden unter anderem per Lautsprecherdurchsagen vor gesundheitsschädlichem Rauch gewarnt. Kurzzeitig wurde auch das angrenzende Gleis für den Zugverkehr gesperrt. Das Gelände rund um den Wertstoffhof wurde großräumig abgesperrt.

Mitarbeiter des Wertstoffhofes wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie seien alle unverletzt, hieß es. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Schaden liegt einer ersten Schätzung zufolge mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich.