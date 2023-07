Buben verschwinden aus Kindergarten-Gruppe: Polizeisuche

Mann zwei Jahre nach Brandanschlag auf Synagoge verhaftet Gefällt mir Teilen

Ein Mann legt einen Brandsatz an der Synagoge in Ulm ab, zündet ihn an und flieht. Schnell kann die Feuerwehr das Feuer löschen, aber die Angst bei Jüdinnen und Juden wächst. Die Politik zeigt sich bestürzt. Nun könnte der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden sein.