Buck wechselt vom FC Bayern als Co-Trainer zur Eintracht

Trainer Stefan Buck wechselt vom FC Bayern Campus zu Eintracht Frankfurt. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, will Buck dort als Co-Trainer von Dino Toppmöller den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.