Bundeskanzler Scholz eröffnet die IAA

München (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag (14.00 Uhr) in München die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhofft von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Dabei geht es um mögliche Subventionen für besonders energieintensive Branchen. Auch Aussagen zur Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland, zu China und zum Auslaufen der Kaufprämien für E-Autos werden mit Spannung erwartet.

Bei einem Rundgang erhoffen sich Fotografen frische Bilder vom Kanzler, der seit einem Sturz am Wochenende eine schwarze Augenklappe trägt. Trotz des Malheurs hat er den Termin nicht abgesagt.

Neben Scholz werden bei der Eröffnungsfeier auch die Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprechen. Anschließend soll ein kurzer Rundgang durch die Messehallen folgen. Wegen möglicher Protestaktionen von Klimaschützern während des Kanzlerbesuchs ist die Polizei besonders auf der Hut.

Schon vorher ist die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger Thema auf einem Forum, bei dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz mit Müller sprechen wollen. Außerdem will Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman sich zum Thema Klimaschutz zu Wort melden.