Bundespolizei: Positive Wiesn-Bilanz mit weniger Straftaten

Die Bundespolizei hat eine positive Halbzeitbilanz ihres bisherigen Oktoberfesteinsatzes gezogen. Die Beamten, die zuständig für Bahnhöfe und damit vor allem für die An- und Abreise sind, zählten zwar vor allem am Hauptbahnhof und am Wiesnbahnhof Hackerbrücke mit 2165 Einsätzen mehr Einsätze als im Vorjahr (1437).