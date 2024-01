Bus mit Schulkindern fährt gegen Schuppen: Fahrer verletzt

Furth im Wald (dpa/lby) - Ein Linienbus ist in der Oberpfalz am Donnerstagmorgen gegen einen Schuppen gefahren. Der 66 Jahre alte Fahrer habe während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen, teilte die Polizei mit. Er habe den Bus jedoch noch fast bis zum Stillstand abbremsen können, sodass er nur leicht gegen das Scheunentor in Furth im Wald (Landkreis Cham) fuhr und es eindrückte. Alle Fahrgäste - darunter überwiegend Schülerinnen und Schüler - blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Fahrer am Unfallort. Die Fahrgäste fuhren mit einem Ersatzbus weiter. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.