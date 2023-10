CSU gewinnt Landtagswahl: Freie Wähler zweitstärkste Kraft

Stichwahl für Amt des Oberbürgermeisters von Neumarkt nötig Gefällt mir Merken Teilen

Der Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz muss in einer Stichwahl gefunden werden. Am Sonntag konnte sich keiner der Bewerber mit absoluter Mehrheit durchsetzen, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte.