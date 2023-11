CSU: Urteil ist Super-Gau und läutet Ende der Ampel ein

Straßenbahn-Verkehr in Würzburg weiterhin eingeschränkt Gefällt mir Merken Teilen

Der Straßenbahn-Verkehr in Würzburg bleibt stark eingeschränkt. Wie lange dies so sein werde, sei noch unklar, teilte die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Mittwoch mit.