Curt Cress: Präzision am Schlagzeug und beim Golfen

Drei Verletzte bei Verfolgungsfahrt mit Polizei

Bei einer Verfolgungsfahrt in Oberbayern sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich ein Autofahrer am Mittwochmorgen auf der B300 bei Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) einer Polizeikontrolle entziehen wollen und war in seinem Wagen mit mehr als 200 Stundenkilometern geflüchtet.