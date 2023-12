Cyberangriff auf Universität Innsbruck

Innsbruck (dpa) - Unbekannte haben einen Cyberangriff auf die Universität Innsbruck in Österreich verübt. Dabei seien 23.000 Stammdaten von Studierenden heruntergeladen worden, darunter Namen, Geburtsdaten, Wohnsitz und E-Mail-Adressen, teilte die Universität am Montag mit. Über Hintergründe, Motive und mögliche Täter könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden, hieß es. Die Polizei sei eingeschaltet, die Universität habe «die notwendigen Gegenmaßnahmen» ergriffen. Studentinnen und Studenten sollten in der nächsten Zeit auf mögliche Phishingversuche achten und Verdachtsfälle melden.