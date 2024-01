Dauerspekulationen um Nürnbergs Supertalent Uzun

Nürnberg (dpa/lby) - Mit den Dauerspekulationen um Supertalent Can Uzun geht Nürnbergs Trainer Cristian Fiel gelassen um. «Ich bewerte das, was hier auf dem Platz passiert. Das ist das Einzige», sagte der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten am Rande des Trainingsauftakts auf die Frage, ob er sich eine zeitnahe Entscheidung in der Personalie wünsche.

«Ein Can Uzun, wenn er klar ist, wenn er die Dinge macht, die ich von ihm verlange, dann ist er ein toller Spieler. Wenn er es nicht macht, habe ich ein Problem.» Die Spekulationen würden Fiel aber «überhaupt nicht» stressen.

Der 18-jährige Uzun ist das Juwel im Kader des Tabellenzehnten. Sein Vertrag läuft zwar noch bis zum Sommer 2027, doch der Offensivspieler ist längst für Topvereine aus Deutschland und dem Ausland interessant. Der «Bild» zufolge wirbt zum Beispiel Vizemeister Borussia Dortmund um Uzun, der im ersten Halbjahr mit neun Pflichtspieltoren auf sich aufmerksam gemacht hat. Sein Marktwert wird auf bis zu zehn Millionen Euro geschätzt.