Defekte Technik? Schwerlasttransport landet in Böschung

Iggensbach (dpa/lby) - Ein Schwertransporter ist in Niederbayern auf der Autobahn 3 Richtung Österreich von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Der Auflieger des Fahrzeugs sei mit einem Transformator beladen gewesen und wegen eines technischen Defekts zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Garham nach rechts ausgeschert, teilte die Verkehrspolizei in Passau am Mittwoch mit. Anschließend sei das Gefährt in der Böschung hängengeblieben und müsse nun geborgen werden.

Diese Arbeiten könnten sich bis in den Nachmittag hinziehen. Eine vorübergehende Vollsperrung der A3 Richtung Landesgrenze Suben schloss die Polizei nicht aus. Der 45-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mindestens 20.000 Euro.