Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen in Bayern

Fürth (dpa/lby) - Die Zahl der Firmenpleiten in Bayern ist im ersten Halbjahr 2023 stark gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Montag mitteilte, meldeten in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 1200 Unternehmen Insolvenz an - ein Anstieg von rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Somit erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in etwa das Vor-Corona-Niveau.

Die Bundesregierung hatte während der Corona-Pandemie die Wirtschaft mit Finanzhilfen unterstützt und die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen zeitweise ausgesetzt, um einer Pleitewelle vorzubeugen. Daher war die Zahl der Firmenpleiten während der Pandemie geringer als üblich.

Auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück und sank um eineinhalb Prozent. Dagegen ist die Zahl der Insolvenzen im Handel auffällig gestiegen: In den vergangenen sechs Monaten wurden fast 200 Verfahren gemeldet, was einer Zunahme von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zu den bekannteren Insolvenzen im Freistaat zählten im ersten Halbjahr die Münchner Modekette Hallhuber und die Biomarkt-Kette Basic AG.