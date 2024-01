Deutsche Biathletinnen mit der Staffel auf Rang drei

Ruhpolding (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben sich zum Auftakt des Weltcup-Heimspiels in Ruhpolding mit der Staffel den zweiten Podestplatz des Winters erkämpft. Auf Rang drei mussten sich Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Franziska Preuß und Hanna Kebinger am Mittwoch nur Sieger Frankreich und Schweden geschlagen geben. Das deutsche Quartett zeigte sich am Schießstand stark und leistete sich insgesamt nur drei Nachlader. Nach 4 x 6 Kilometern betrug der Rückstand auf die überragenden Französinnen um Schlussläuferin Julia Simon im Ziel 46,7 Sekunden.

Am Sonntag in Oberhof hatte es nach drei Strafrunden und 15 Nachladern nur zu Platz fünf für Deutschland gereicht. Nur zum Saisonauftakt im schwedischen Östersund war dem Team auf Rang drei in diesem WM-Winter bislang der Sprung auf das Podium gelungen, auch in Hochfilzen hatte es im Dezember lediglich zu Position fünf gereicht.