Deutschland-Chef: NFL plant weiter mit Frankfurt und München

Las Vegas (dpa) - Die NFL plant in Deutschland weiter mit Frankfurt und München als Austragungsort für Hauptrundenspiele und hat keine Absichten, in den kommenden Jahren andere Städte zu besuchen. «Berlin ist durchaus ein spannender Standort, aber wir sind mit den Städten, mit denen wir die Partnerschaften eingegangen sind, sehr zufrieden und haben da eine sehr enge Partnerschaft», sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth am Donnerstag am Rande des Super Bowls in Las Vegas.

In der kommenden Saison spielen die Carolina Panthers in München, der Gegner steht noch nicht fest. 2025 wird es ein weiteres Spiel in Frankfurt am Main geben. Die Stadt hatte im vergangenen Herbst zwei Partien ausgerichtet. «Wir sind sehr glücklich gewesen, dass wir diese zwei Spiele in Frankfurt hatten, aber es war von vornherein klar, dass das eine Besonderheit ist, weil das Stadion in Mexico City umgebaut wird, und das ist auch die Gelegenheit jetzt nach Brasilien zu gehen», sagte Steinforth.