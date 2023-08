DFB: Schiedsrichter Zwayer leitet Bundesliga-Eröffnungsspiel

Frankfurt/Main (dpa) - Schiedsrichter Felix Zwayer leitet am Freitag das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga von Meister FC Bayern München bei Werder Bremen. Unterstützt wird der 42-Jährige in der Partie (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marcel Pelgrim, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Vierter Offizieller ist Robert Kampka, als Videoassistent ist Benjamin Brand im Einsatz.

Der in Berlin geborene Zwayer ist seit 2012 FIFA-Schiedsrichter. Auf großer Fußball-Bühne war er zuletzt im vergangenen Juni im Finale der Nations League zwischen Spanien und Kroatien (5:4 i.E.) im Einsatz.