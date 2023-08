DFB-Sportgericht sperrt Ramos, Schallenberg und Gürleyen

Hamburg (dpa) - Guilherme Ramos von Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist nach seiner Roten Karte im Spiel am Samstag gegen Hannover 96 (1:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der Innenverteidiger war in der 53. Minute von Schiedsrichter Tobias Reichel (Sindelfingen) nach einer Notbremse gegen 96-Stürmer Nicolo Tresoldi des Feldes verwiesen worden. Spieler beziehungsweise Verein hätten dem Urteil zugestimmt, welches somit rechtskräftig ist, teilte der DFB mit.

Auch die Spieler Ron Schallenberg (FC Schalke 04) und Ahmet Gürleyen (1. FC Nürnberg) wurden am Montag für zwei Partien gesperrt. Schallenberg hatte die Rote Karte bei der Partie gegen Holstein Kiel (0:2) gesehen, Gürleyen bei der Begegnung mit dem SV Wehen Wiesbaden (2:1).